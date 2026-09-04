Xtreme Gaming распустила почти весь состав по Dota 2 после TI 2026

Киберспортивная организация Xtreme Gaming объявила об уходе четырёх игроков и главного тренера. Команду покинули Чэн NothingToSay Цзинь Сян, Линь Xxs Цзин, Сюй fy Линьсэнь и Яп xNova Цзянь Вэй. Также пост наставника оставил Чжан LaNm Чжичэн.

Причиной массового ухода стал провал коллектива на домашнем The International 2026 в Шанхае. Xtreme Gaming не смогла пробиться в стадию плей-офф и завершила чемпионат на 14-15-м месте. В решающей серии за выход в финальную часть турнира китайский ростер уступил Team Resilience со счётом 0:2.

На текущий момент в составе клуба числится только керри Ван Ame Чуньюй. Прошедший чемпионат мира стал для него худшим в карьере — до этого киберспортсмен ни разу не вылетал с турниров серии TI до начала матчей на арене.

Победителем The International 2026 стала российская Team Spirit, обыгравшая в финале PARIVISION со счётом 3:2. Общий призовой фонд турнира составил более $ 3,3 млн.