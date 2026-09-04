Blizzard намекнула на анонс новой игры по StarCraft

Компания Blizzard намекнула на разработку новой игры во вселенной StarCraft. Пользователи обратили внимание, что на официальном сайте фантастической серии появились помехи.

Изменения на странице игровой франшизы появились за неделю до большого мероприятия BlizzCon-2026 — оно пройдёт с 12 по 13 сентября. Не исключено, что во время презентации состоится официальный анонс новой части StarCraft.

Ранее известный журналист Джейсон Шрайер сообщал, что по StarCraft разрабатывается шутер в открытом мире. Вполне вероятно, что на BlizzCon представят именно эту игру. Кроме того, СМИ отмечали, что Blizzard планирует продать права на франшизу южнокорейской студии Nexon. Сама компания пока не раскрывала своих планов насчёт StarCraft.