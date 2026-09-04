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Malr1ne подтвердил, что продолжит играть в одной команде с ATF в Dota 2

Malr1ne подтвердил, что продолжит играть в одной команде с ATF в Dota 2
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Мидер Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак на стриме заявил, что в следующем сезоне продолжит выступать вместе с Аммаром ATF Ассафом.

На вопрос зрителя о совместном будущем с оффлейнером Поторак ответил коротко.

Мы будем в одной команде.

Заявление прозвучало на фоне противоречивых слухов о будущем обоих игроков. Ранее Solo сообщал о полном роспуске Team Falcons, а в качестве нового клуба для дуэта назывались Team Liquid и Team Yandex. При этом часть инсайдеров утверждала, что оба останутся в Falcons.

Поторак и Ассаф выступают вместе с ноября 2023 года. В составе Falcons они выиграли TI 2025, однако на TI 2026 команда заняла лишь 7-8-е место.

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