15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки сказки «Маша и медведи 2» со звездой «Папиных дочек» — выход в 2027 году

Начались съёмки сказки «Маша и медведи 2» со звездой «Папиных дочек» — выход в 2027 году
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» сообщила о старте съёмок фильма «Маша и медведи 2». Продолжение сказки выйдет в 2027 году.

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Сиквел вновь расскажет о Маше, которая после событий первой части вернулась к нормальной жизни. Постепенно героиня начинает забывать о волшебном лесе и его обитателях. В один момент девочка вновь сталкивается с опасностью, ведь колдунья Кикимора выяснила, что её силы перешли к Маше.

Главную роль вновь исполнит звезда сериала «Папины дочки. Новые» Виталия Корниенко. В проекте также сыграют Снежана Самохина («Красная Поляна»), Мирон Проворов («Бременские музыканты»), Зоя Бербер («Новогодний шеф») и другие актёры. Режиссёром выступает Ольга Амоль («Порыв»).

О другом интересном фильме:
Безумно доброе кино. Обзор фильма «Не по-детски» с Сергеем Безруковым
Безумно доброе кино. Обзор фильма «Не по-детски» с Сергеем Безруковым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android