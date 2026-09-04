Начались съёмки сказки «Маша и медведи 2» со звездой «Папиных дочек» — выход в 2027 году

Кинокомпания «Наше кино» сообщила о старте съёмок фильма «Маша и медведи 2». Продолжение сказки выйдет в 2027 году.

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Сиквел вновь расскажет о Маше, которая после событий первой части вернулась к нормальной жизни. Постепенно героиня начинает забывать о волшебном лесе и его обитателях. В один момент девочка вновь сталкивается с опасностью, ведь колдунья Кикимора выяснила, что её силы перешли к Маше.

Главную роль вновь исполнит звезда сериала «Папины дочки. Новые» Виталия Корниенко. В проекте также сыграют Снежана Самохина («Красная Поляна»), Мирон Проворов («Бременские музыканты»), Зоя Бербер («Новогодний шеф») и другие актёры. Режиссёром выступает Ольга Амоль («Порыв»).