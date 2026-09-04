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«Легко бы победил Донка и Симпла». Taz считает, что в прайме был сильнее любого игрока

«Легко бы победил Донка и Симпла». Taz считает, что в прайме был сильнее любого игрока
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Тренер BC.Game Виктор Taz Войтас заявил, что в лучшие годы карьеры он был бы сильнее любого современного про-игрока, включая Данила donk Крышковца и Александра s1mple Костылева.

На вопрос, играют ли donk и s1mple лучше, чем он в прайме, Войтас ответил уверенно.

Если бы я был моложе на 10-15 лет, то легко бы их победил. Я не хочу позволить кому-то говорить, что эти ребята обыграли бы меня в прайме. В своём прайме я выигрывал самые топовые турниры. Почему я должен говорить, что они меня сильнее?

Войтас завершил игровую карьеру в 2023 году, заработав около $ 748 тыс. призовых. С января 2026-го он тренирует BC.Game — состав с s1mple и electroNic.

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