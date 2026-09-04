Трейлер второго сезона аниме «Детектив уже мёртв» — старт 7 октября

Студия ENGI представила трейлер второго сезона аниме «Детектив уже мёртв». Продолжение фантастического сериала стартует уже 7 октября.

Видео доступно на YouTube-канале KADOKAWAanime. Права на видео принадлежат ENGI.

Проект рассказывает о парне Кимихико, которому постоянно не везёт. В один момент его похищают и сажают в захваченный самолёт, однако главного героя спасает загадочная девушка Сиеста. Она представилась детективом и сделала Кимихико своим помощником, но вскоре девушка погибает — теперь её смерть кардинально изменила происходящее.

За анимацию в сериале отвечает студия ENGI, известная по спортивному аниме «Медалистка». Премьера второго сезона состоится спустя пять лет после первого, который вышел в 2021 году.