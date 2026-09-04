Для The Blood of Dawnwalker вышел мод с увеличением числа дней для прохождения

Спустя день после релиза экшена The Blood of Dawnwalker, в Сети начали появляться модификации, меняющие геймплейные механики проекта. Одну из них выпустил пользователь под ником Caites — мод позволяет увеличить время прохождения основного квеста.

В основной игре главному герою даётся только 30 дней, чтобы спасти свою семью и сразиться с главами вампирского клана. RPG можно проходить и после истечения срока, но тогда мир экшена ждут серьёзные последствия. Мод от Caites позволяет увеличить число дней для выполнения основного задания с 30 до 90 дней. Фанатский патч уже доступен для скачивания на портале Nexus Mods.

The Blood of Dawnwalker — это экшен в фэнтезийном мире XIV века, события которого разворачиваются в регионе Сангорская дoлина. Игра рассказывает, как территорию захватили кровожадные вампиры, которые в обмен на безопасность удерживают власть в регионе и держат в плену семью главного героя Коэна. Днём он обычный человек, а ночью — вампир со сверхъестественными способностями. Проект выпустила студия Rebel Wolves, которая состоит в том числе из разработчиков «Ведьмак 3: Дикая Охота».