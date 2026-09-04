«Увлекательно и нелепо». Критики смешанно оценили триллер «Вышка 2: Мёртвая точка»

3 сентября состоялась мировая премьера фильма «Вышка 2: Мёртвая точка» — продолжения культового триллера о боязни высоты. Многие критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 57% свежести. Таким образом, сиквел понравился обозревателям гораздо меньше первой части — проект 2022 года получил 80% рекомендаций к просмотру.

Картину хвалят за большое количество острых ощущений, связанных с высотой и скалолазанием. Авторам удалось сделать напряжённый фильм, который порадует поклонников жанра. При этом сиквел ругают за то, что он по всем аспектам уступает оригиналу — в продолжении история главных героинь вышла менее эмоциональной, чем в первой части.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Вышка 2: Мёртвая точка»:

«Вышка 2» действительно раздвигает границы того, насколько нелепым может быть фильм категории B. Однако он получился динамичным и содержит достаточно много острых ощущений, чтобы рекомендовать его поклонникам оригинала и жанра.

Режиссёры братья Спириг привносят в фильм ярко выраженное чувство ужаса, постоянно нагнетая напряжение, в то время как сценарий подбрасывает героям всевозможные пугающие вещи. Многое в этом фильме предсказуемо и нелепо, но при этом очень увлекательно.

Концовка фильма заинтересовала и взволновала меня больше, чем предыдущие 90 минут. В фильме есть свои интересные моменты, но этот сиквел определённо уступает оригиналу 2022 года.

Фильм местами полон напряжения и захватывающих моментов, с потрясающими пейзажами, но он чрезмерно драматичен, глуп и непреднамеренно смешной, не будучи таким же захватывающим и целенаправленным, как оригинал.

«Вышка 2» получилась довольно увлекательным продолжением, но остаётся лишь бледной тенью превосходного оригинала.

«Вышка 2: Мёртвая точка» официально выйдет в российском прокате 24 сентября. Картина рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.