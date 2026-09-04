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Стала известна причина смерти актера Тима Карри, звезды «Оно» и «Один дома 2»

Стала известна причина смерти актера Тима Карри, звезды «Оно» и «Один дома 2»
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26 августа стало известно о смерти знаменитого актёра Тима Карри. Звезда мини-сериала «Оно» скончался в возрасте 80 лет.

Спустя полторы недели издание Deadline раскрыло причину смерти артиста. По данным департамента общественного здравоохранения Лос-Анджелеса, Карри умер от ишемической болезни сердца. Осложнения вызвали перенесённый в 2012 году инсульт, из-за которого актёр был прикован к инвалидному креслу, а также рак почек.

Тим Карри снимался в кино на протяжении 40 лет. Больше всего зрителям он запомнился по ролям в мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора», мини-сериале «Оно» по Стивену Кингу и фильме «Один дома 2». Он также появился в знаменитой стратегии Command & Conquer: Red Alert 3, где сыграл антагониста Анатолия Черденко.

О смерти Тима Карри:
Умер Тим Карри, звезда «Оно», «Один дома 2» и Red Alert 3
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