Стало известно, кто сыграет Добби и Джинни в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO сообщила о пополнении актёрского состава сериала «Гарри Поттер». В съёмках принимают участие Ленни Раш (Добби), Билли Бэррэтт (Том Реддл) и Бонни Хилл (Джинни Уизли).

Артисты впервые появятся во втором сезоне, как и их персонажи. Примечательно, что ранее Джинни Уизли должна была сыграть 12-летняя Грейси Кокрейн, однако она покинула проект. Для второго сезона «Гарри Поттера» это уже не первая замена в актёрском составе — персонажа профессора Локонса должен был воплотить на экране Николас Холт («Супермен»), но вместо него теперь снимется Кит Харингтон («Игра престолов»).

Сериал «Гарри Поттер» стартует 26 декабря. Главные роли играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Сценаристкой картины выступает Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками». В первый сезон войдут восемь эпизодов. Съёмки второго сезона стартуют осенью.