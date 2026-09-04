Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Укрытие» — премьера 9 июля 2027 года

4 сентября завершился третий сезон сериала «Укрытие» — флагманского проекта компании Apple. В честь финала авторы также представили тизер четвёртого сезона. Он полностью отснят и стартует уже 9 июля 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes. Права на видео принадлежат Apple.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат Apple.

Будущий четвёртый сезон «Укрытия» станет большим финалом проекта, который завершит историю сериала. В нём авторы сфокусируются на происходящих событиях в Укрытии 18, жители которого планируют раз и навсегда покончить с правлением Укрытия 1.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. К главным ролям в сериале вернутся Ребекка Фергюсон («Дюна»), Харриет Уолтер («Вавилон»), Коммон («Джон Уик 2»), Чиназа Уче («Хороший человек») и другие актёры.