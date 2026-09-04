Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом выйдет в онлайне 8 сентября — СМИ

Издание When To Stream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Мятеж». По данным СМИ, боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет в онлайне уже 8 сентября.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя две с половиной недели с момента релиза в мировом прокате — премьера состоялась 21 августа. За это время лента заработала скромные $ 22 млн. Кроме того, «Мятеж» официально вышел в российском прокате с 27 августа, собрав более 94 млн рублей. Официально кинокомпания Lionsgate пока не раскрывала дату цифрового релиза фильма.

«Мятеж» рассказывает об англичанине Коуле Риде, которого обвинили в убийстве своего начальника. Он решает отомстить и начинает сражаться с бандитами. Боевые действия придётся проводить на судне, которое используют торговцы людьми.