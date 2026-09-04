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Колин Фёрт и Холли Берри сыграют в ромкоме от авторов «Отпуска по обмену»

Колин Фёрт и Холли Берри сыграют в ромкоме от авторов «Отпуска по обмену»
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Издание Deadline сообщило, что компания Mister Smith запустила в работу фильм Otherwise Engaged («В противном случае помолвлен»). Дата выхода романтической комедии пока неизвестна — съёмки стартуют в марте 2027 года.

Проект расскажет про Чарли, который планирует жениться на любви всей своей жизни по имени Габби. В один момент на пороге их дома появляется отец главного героя — вышедший из тюрьмы бизнес-магнат. Мужчина влюбляется в мать Габби, превращая подготовку к свадьбе в настоящий кошмар.

Главные роли исполнят Колин Фёрт («День разоблачения»), Холли Берри («Люди Икс»), Зои Кравиц («Бэтмен»), Джек Уайтхолл («Королевский корги») и другие актёры. Сценаристом выступит Нэнси Майерс, а режиссёром стала Сюзанна Фаруэлл — они вместе работали над другим знаменитым ромкомом «Отпуск по обмену».

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