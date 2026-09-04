Тизер фантастического триллера «Неизвестная» с Леа Сейду

Кинокомпания Neon представила тизер фильма «Неизвестная». Дата премьеры фантастического триллера в мировом прокате пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Сюжет расскажет о замкнутом фотографе Дэвиде, которого уговаривают пойти на новогоднюю вечеринку. Там он знакомится с загадочной девушкой и проводит с ней ночь. На следующее утро главный герой понимает, что оказался в её теле.

Главные роли исполнили Леа Сейду («Не время умирать»), Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь»), Валери Древиль («Мой американский дядюшка») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом выступил Артур Харари — один из авторов знаменитого детектива «Анатомия падения». Триллер «Неизвестная» впервые был представлен Каннском кинофестивале — 2026, где он получил номинацию на главную премию «Золотая пальмовая ветвь».