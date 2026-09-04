15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер фантастического триллера «Неизвестная» с Леа Сейду

Тизер фантастического триллера «Неизвестная» с Леа Сейду
Комментарии

Кинокомпания Neon представила тизер фильма «Неизвестная». Дата премьеры фантастического триллера в мировом прокате пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Сюжет расскажет о замкнутом фотографе Дэвиде, которого уговаривают пойти на новогоднюю вечеринку. Там он знакомится с загадочной девушкой и проводит с ней ночь. На следующее утро главный герой понимает, что оказался в её теле.

Главные роли исполнили Леа Сейду («Не время умирать»), Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь»), Валери Древиль («Мой американский дядюшка») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом выступил Артур Харари — один из авторов знаменитого детектива «Анатомия падения». Триллер «Неизвестная» впервые был представлен Каннском кинофестивале — 2026, где он получил номинацию на главную премию «Золотая пальмовая ветвь».

О другом популярном триллере:
90 минут чистого адреналина: от триллера «Бегущая» не оторвать глаз
90 минут чистого адреналина: от триллера «Бегущая» не оторвать глаз