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Team Falcons обыграла G2 в полуфинале BLAST Open Porto 2026 по CS 2

Team Falcons обыграла G2 в полуфинале BLAST Open Porto 2026 по CS 2
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Team Falcons одолела G2 Esports со счётом 2:0 в четвертьфинале BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 13:6 на Inferno и 13:9 на Dust2.

CS 2. BLAST Open Fall 2026 . 1/4 финала
04 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
G2 Esports

Никола NiKo Ковач провёл лучшую серию на турнире — 37 фрагов при 24 смертях и рейтинг 1,54. На Inferno босниец набрал 11 раундов подряд за КТ. Россиянин Максим kyousuke Лукин поддержал с K/D 36-26 (1,41). Со стороны G2 Артём r1nkle Мороз (0,63) и Никита HeavyGod Мартыненко (0,59) провалили обе карты.

В полуфинале Falcons встретится с Team Spirit — лидером турнира, не потерявшим ни одной карты в группе. G2 покидает BLAST Open Porto 2026 на третьем-четвёртом местах.

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