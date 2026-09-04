«Человек-паук: Новый день» собрал $ 900 млн в США — впереди только «Звёздные войны»

Фильм «Человек-паук: Новый день» продолжает достигать новых успехов в американском прокате. Издание DiscussingFilm сообщило, что картина собрала уже более $ 900 млн в США.

Супергеройская лента стала вторым проектом в истории кинематографа, достигшим такого показателя. Ранее подобную кассу собирала только картина «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 936 млн). Сейчас «Новый день» остаётся вторым самым кассовым фильмом в прокате США, уступая только седьмому эпизоду космической саги. Аналитики не исключают, что новая лента про Человека-паука имеет все шансы занять первое место по общим сборам в американских кинотеатрах. В мировом прокате касса картины уже составляет более $ 2,33 млрд.

Самые кассовые фильмы в истории США

«Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 936 млн. «Человек-паук: Новый день» (2026) — $ 900 млн. «Мстители: Финал» (2019) — $ 858 млн. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $ 814 млн. «Аватар» (2009) — $ 785 млн. «Топ Ган: Мэверик» (2022) — $ 718 млн. «Чёрная пантера» (2018) — $ 700 млн. «Аватар: Путь воды» (2022) — $ 684 млн. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $ 678 млн. «Титаник» (1997) — $ 674 млн.

Действие фильма «Человек-паук: Новый день» разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.