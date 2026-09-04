«Смело и эмоционально». Критики хвалят второй сезон «Тёмной материи» от Apple

28 августа на стриминговом сервисе AppleTV стартовал второй сезон сериала «Тёмная материя» — продолжение флагманского фантастического проекта компании Apple. Многие критики уже посмотрели новые эпизоды и высоко оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 91% свежести. Таким образом, второй сезон шоу рекомендуют к просмотру больше, чем предыдущий — первый получил рейтинг 81%.

Обозреватели хвалят продолжение за смелые идеи, связанные с параллельными реальностями: авторам удалось повысить ставки в происходящем, сделав повествование более оригинальным. Критики также отдельно отмечают актёрские работы Дженнифер Коннелли и Джоэла Эдгертона, которые демонстрируют новый уровень своих талантов. Ругают второй сезон за слишком сумбурное повествование и большое количество странных эпизодов.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про второй сезон сериала «Тёмная материя»:

Второй сезон начинается с той же захватывающей драмы, что и первый, но ставки выше. Джоэл Эдгертон ещё более настойчивый — великолепный выбор на роль Джейсона.

С первого сезона ставки значительно выросли, и Дженнифер Коннелли, наряду с Джоэлом Эдгертоном, демонстрируют одни из лучших актёрских работ на телевидении на данный момент.

«Тёмная материя» — это, безусловно, научно-фантастический триллер с оригинальной концепцией, но во втором сезоне он действительно углубляется в свою задумку, исследуя все невероятные возмож