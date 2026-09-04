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Team Vitality обыграла FURIA и вышла в полуфинал BLAST Open Fall 2026 на MOUZ

Team Vitality обыграла FURIA и вышла в полуфинал BLAST Open Fall 2026 на MOUZ
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Team Vitality одолела FURIA со счётом 2:1 в четвертьфинале BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 6:13 на Nuke, 13:11 на Cache и 13:4 на Dust2.

CS 2. BLAST Open Fall 2026 . 1/4 финала
04 сентября 2026, пятница. 19:50 МСК
FURIA
Окончен
1 : 2
Team Vitality

FURIA уверенно забрала Nuke (13:6), выиграв десять раундов подряд за CT. Однако Vitality перевернула серию на Cache и разгромила соперника на решающем Dust2 — бразильцы набрали всего четыре раунда. Матье ZywOo Эрбо стал лучшим в составе Vitality с рейтингом 1,18, Робин ropz Коль — 1,07.

В полуфинале Team Vitality встретится с MOUZ. На другой стороне сетки сыграют Team Spirit и Team Falcons. FURIA покидает турнир на пятом-шестом месте.

BLAST Open Fall 2026 проходит с 26 августа по 4 сентября в Порту, Португалия. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1,1 млн.

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