Team Vitality обыграла FURIA и вышла в полуфинал BLAST Open Fall 2026 на MOUZ

Team Vitality одолела FURIA со счётом 2:1 в четвертьфинале BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 6:13 на Nuke, 13:11 на Cache и 13:4 на Dust2.
FURIA уверенно забрала Nuke (13:6), выиграв десять раундов подряд за CT. Однако Vitality перевернула серию на Cache и разгромила соперника на решающем Dust2 — бразильцы набрали всего четыре раунда. Матье ZywOo Эрбо стал лучшим в составе Vitality с рейтингом 1,18, Робин ropz Коль — 1,07.
В полуфинале Team Vitality встретится с MOUZ. На другой стороне сетки сыграют Team Spirit и Team Falcons. FURIA покидает турнир на пятом-шестом месте.
BLAST Open Fall 2026 проходит с 26 августа по 4 сентября в Порту, Португалия. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1,1 млн.