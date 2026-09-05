Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем закрыли после первого сезона

Компания Amazon закрыла сериал «Паук-Нуар» после первого сезона. Шоу с Николасом Кейджем офциально не получит продолжение.

Конкретные причины закрытия шоу неизвестны, однако ситуация наверняка связана с недостаточными просмотрами первого сезона. «Паук-Нуар» вышел 27 мая и собрал около 2,6 млрд минут просмотров за полтора месяца, получив высокие отзывы от зрителей и критиков. Шоу также удостоилось 11 номинаций на престижную премию «Эмми», однако и это не убедило руководство Amazon начать работу над вторым сезоном.

«Паук-Нуар» рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Главную роль в шоу сыграл Николас Кейдж («Собиратель душ») — ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».