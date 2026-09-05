Зрители оценили триллер «Вышка 2: Мёртвая точка» немного ниже первой части

3 сентября состоялась мировая премьера фильма «Вышка 2: Мёртвая точка» — продолжения знаменитого триллера про страх высоты. После выхода ленты компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Проект получил оценку «В-». Таким образом, «Вышка 2» понравилась зрителям немного меньше, чем первая часть (В). При этом критики смешанно встретили сиквел, в отличие от оригинала: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил всего 57% свежести, когда фильм 2022 года рекомендовали к просмотру 80% обозревателей.

Фото: CinemaScore

«Вышка 2: Мёртвая точка» официально выйдет в России 24 сентября. Лента рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.