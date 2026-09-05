Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл заявил, что ему осталось жить около пяти лет

На подкасте The Adam Carolla Show гостем стал звезда серии хорроров «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл. Он рассказал о своём состоянии после того, как ему диагностировали рак.

По слова артиста, ему осталось жить примерно пять лет. Он не раскрыл, какой именно тип рака у него выявили, однако болезнь неизлечима. Тем не менее Кэмпбелл решил не тратить оставшиеся годы впустую и жить полной жизнью.

Нынешний контракт рассчитан примерно на пять лет. Я довольно чётко решил жить с этим, а не умирать от этого. Можно углубиться в эту тему до предела, однако рак — это огромная проблема. Можно участвовать в больших обсуждениях на десятки тысяч человек, у которых такой же диагноз, что и у меня, но меня подобное не устраивает. Рак поражает что-то внутри вашего тела. И вы говорите: «С этим нужно смириться». А потом вы ждёте, пока он поразит что-нибудь ещё. Тем временем вы пытаетесь потушить весь этот пожар.

Брюс Кэмпбелл рассказал о своём диагнозе в марте 2026 года. После этого артист отметил, что не собирается возвращаться к роли Эша из «Зловещих мертвецов» в будущих фильмах франшизы. Сейчас он занят продвижением своей собственной комедийной картины под названием «Эрни и Эмма» и борьбой с заболеванием.