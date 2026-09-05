Финал третьего сезона «Укрытия» от Apple получил самый высокий рейтинг в сериале

4 сентября вышел 10-й эпизод третьего сезона сериала «Укрытия». Вместе с выходом серии третий сезон официально подошёл к концу спустя два месяца после старта.

Тем временем на агрегаторе IMDb сформировался зрительский рейтинг эпизода — 9,6 балла из 10. Таким образом, 10-я серия получила самую высокую оценку за всю историю фантастического шоу. Ранее лидером по количеству положительных отзывов был предыдущий, девятый эпизод. Пользователи пишут, что именно в финале сезона авторы раскрыли большинство загадок сериала и подарили зрителям множество эмоциональных сцен. В отзывах также хвалят создателей шоу за то, что они отлично подготовили сюжетные линии для четвёртого сезона.

Фото: IMDb

Что пишут зрители про финал третьего сезона сериала «Укрытие»:

Какой шедевральный финал. В «Укрытии» логика ни разу не пошла на компромисс ради того, чтобы навязать дешёвые сюжетные повороты. Правила и системы, установленные в первом сезоне, оставались неизменными до самого конца третьего, и это невероятно приятно. Сохранять интригу, одновременно давая множество ответов, непросто, но в этом эпизоде ​​всё получилось блестяще. Всё сработало.

Лучший сериал на телевидении. Хотя в третьем сезоне были медленные и размеренные моменты, развитие сюжета того стоило. Последние две серии оставили меня без слов. Этот эпизод войдёт в историю как один из лучших финалов сезонов на телевидении. У каждого персонажа были моменты, когда он мог блеснуть.

В этом эпизоде ​​раскрывается большинство загадок сериала. Очень грустные, но необходимые сцены. Наконец-то даётся ответ