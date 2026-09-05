Яркие кадры продолжения «Невероятных приключений ДжоДжо» — старт 25 сентября

Студия David Production представила яркие кадры второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Продолжение знаменитого сериала стартует 25 сентября на стриминговом сервисе Netflix. Всего авторы выпустят 11 эпизодов, которые будут выходить каждую неделю.

Фото: David Production

Фото: David Production

Фото: David Production

Фото: David Production

Фото: David Production

Фото: David Production

Фото: David Production

Фото: David Production

Седьмая часть сериала выступает перезапуском шоу, события которого развернутся в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Первый эпизод «Гонки Стального Шара» вышел 19 марта на Netflix. Зрители крайне высоко оценили серию: на агрегаторе IMDb она получила оценку 9,7 балла из 10. Ранее создатели проекта сообщали, что решили разделить