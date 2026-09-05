Зрители оценили хоррор-боевик «Натиск» ниже «Мятежа» и «Астрала 6»

4 сентября состоится мировая премьера фильма «Натиск» — хоррор-боевика со звездой сериала «Андор» Адриа Архоной в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила оценку «С». Таким образом, «Натиск» понравился меньше, чем недавний боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом (В+). Кроме того, фильм оценили немного ниже хоррора «Астрал 6: Они уже здесь» (С+). Новый проект с Адриа Архоной также смешанно приняли критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 54% свежести.

Фото: CinemaScore

«Натиск» официально выйдет в России 24 сентября. По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним в погоню тут же отправляются наёмники. Защищать от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.