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Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» выйдет в онлайн-кинотеатрах России 10 сентября

Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» выйдет в онлайн-кинотеатрах России 10 сентября
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» раскрыл дату цифрового релиза фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло». Хоррор станет доступен для домашнего просмотра на российском сервисе уже 10 сентября. До остальных порталов страны лента доберётся позже.

Таким образом, картина доберётся до отечественных онлайн-кинотеатров спустя почти два месяца после выхода в прокат — премьера в России состоялась 16 июля. За этот срок «Пекло» заработало более 225 млн рублей. По всему миру общая касса хоррора составила около $ 72 млн при скромном бюджете в $ 20 млн.

«Зловещие мертвецы: Пекло» рассказывают историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете. Проект тепло приняли как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 71% свежести от обозревателей и 74% от пользователей.

Каким получился фильм «Зловещие мертвецы: Пекло»: