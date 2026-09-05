5 сентября сборы фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» превысили 300 млн рублей. По данным ЕАИС, на достижение этого результата картине потребовался почти месяц: премьера состоялась 6 августа. Сейчас лента занимает шестое место в российских чатах, уступая в том числе проекту «Последний богатырь. Колобок».

Фото: ЕАИС

Сюжет фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» разворачивается в двух параллельных мирах: в будущем, которое реализовано в формате с реальными актёрами, и в анимационном мире самих Смешариков. В центре истории находятся Крош и Ёжик, которые обнаруживают необычное устройство, переносящее их в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Главные роли в ленте сыграли юные актёры, а также Людмила Артемьева («Баба Яга спасает Новый год»), Александр Лыков («Чебурашка 2»), Ян Цапник («Артек. Большое путешествие») и Николай Добрынин («Молодёжка. Новая смена»). Режиссёрами выступили Андрей Мармонтов («Город ромашек») и Илья Максимов («Добрыня Никитич и Змей Горыныч»).