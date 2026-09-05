Автор фильма «Обитель зла» по Resident Evil Зак Креггер уже придумал идеи для продолжения

Издание The Playlist взяло интервью у автора предстоящего хоррора «Обитель зла» по видеоигровой серии Resident Evil Зака Креггера. Она рассказал, что у него уже есть идеи для продолжения фильма.

По словам режиссёра, он бы с удовольствием снял вторую часть. Сейчас постановщик хочет посмотреть, как зрители отреагируют на будущую картину. Креггер отметил, что у него есть желание поговорить о финале ленты, ведь считает, что сделал его заслуживающим обсуждения.

Я не могу не думать о других направлениях развития этой истории. У меня есть идеи, но этот фильм ещё даже не вышел. Посмотрим, что получится. Мне очень хочется поговорить о концовке этого фильма, потому что в ней есть важный аспект, заслуживающий обсуждения.

Фильм «Обитель зла» выйдет в мировом прокате 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).