Стартовало аниме «Рабочая неделя Наруми» по «Кайдзю № 8» — вышел первый эпизод

5 сентября состоялась премьера аниме «Рабочая неделя Наруми» — спин-оффа знаменитого сериала «Кайдзю № 8». Первый эпизод из четырёх уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Сериал повествует о Гэне Наруим — капитане Первого подразделения и одном из сильнейших истребителе кайдзю в Японии из оригинального аниме. Новый проект показывает персонажа с другой стороны, рассказав о его жизни вне работы. Спин-офф создала студия Production I.G, которая занималась созданием «Кайдзю № 8».

«Кайдзю № 8» рассказывает о Японии, которая постоянно подвергается нападению гигантских чудовищ. Главным героем выступает Кафка Хибино, который чистит улицы после схваток с кайдзю. В один момент у него появляются способности, позволяющие превращаться в монстра. Всего вышло два сезона аниме, которые стали популярны по всему миру. Дата премьеры третьего сезона пока неизвестна.