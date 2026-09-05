Расписание выхода второго сезона сериала «Газета» по культовому «Офису»

9 сентября состоится премьера второго сезона «Газета». Сериал выступает спин-оффом культового шоу «Офис». Проект рассказывает об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»).

Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Peacock. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода второго сезона сериала «Газета»