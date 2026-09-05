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Сериал Газета, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Газета» по культовому «Офису»
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9 сентября состоится премьера второго сезона «Газета». Сериал выступает спин-оффом культового шоу «Офис». Проект рассказывает об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»).

Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Peacock. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода второго сезона сериала «Газета»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 сентября
2-я серия9 сентября
3-я серия9 сентября
4-я серия9 сентября
5-я серия9 сентября
6-я серия9 сентября
7-я серия9 сентября
8-я серия9 сентября
9-я серия9 сентября
10-я серия9 сентября
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