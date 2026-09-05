Расписание выхода второго сезона сериала «Газета» по культовому «Офису»
9 сентября состоится премьера второго сезона «Газета». Сериал выступает спин-оффом культового шоу «Офис». Проект рассказывает об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»).
Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Peacock. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона сериала «Газета»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 сентября
|2-я серия
|9 сентября
|3-я серия
|9 сентября
|4-я серия
|9 сентября
|5-я серия
|9 сентября
|6-я серия
|9 сентября
|7-я серия
|9 сентября
|8-я серия
|9 сентября
|9-я серия
|9 сентября
|10-я серия
|9 сентября
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