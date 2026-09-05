«Жертвовал выходными и свиданиями». Создатель Пирамидоголового — о работе над Silent Hill

Создатель культового монстра Пирамидоголового и арт-директор первых частей Silent Hill Масахиро Ито рассказал о жертвах, на которые он пошёл ради работы над хоррор-франшизой. Историей о своей личной жизни во время разработки серии он поделился на странице в соцсети Х.

По словам художника, за восемь лет работы над первыми тремя частями Silent Hill он перестал мечтать об отношениях с девушкой. Ито не ходил на свидания и жертвовал своими выходными. Он также отметил, что ему приходилось спасть на картонных подстилках прямо в студии разработчиков — при этом арт-директор не мог представить, что станет таким популярным.

За восемь лет работы над первыми тремя частями Silent Hill в Konami перестал мечтать о девушке. Я ни разу не ходил на свидания, жертвовал своими выходными и спал на картонных подстилках, разложенных на полу. Но даже в самых смелых мечтах не мог представить, что окажусь в таком положении в соцсети Х. Честно говоря, в последнее время думаю, что если бы я не пожертвовал своей личной жизнью, завёл девушку и женился рано, наверное, был бы счастливее.

За сутки с момента публикации пост Масахиро Ито набрал сотни комментариев, в которых пользователи поддерживают автора. Они пишут, что жертвы художника в личной жизни породили шедевральные образы, которые будут помнить на протяжении поколений. Сам арт-директор ответил, что до сих пор не женился, но уже смирился с этим — лишь иногда он смотрит на семьи с детьми и немного завидует им.