«Мне нравится такой юмор». Роберт Паттинсон — о мемах с Антиноем из «Одиссеи»

Во время премьеры фильма «Прайм-тайм» на Венецианском кинофестивале выступил звезда картины Роберт Паттинсон. Он рассказал о своём отношении к мемам в соцсетях с участием его персонажа Антиноя из ленты «Одиссея» Кристофера Нолана.

По словам артиста, зрителям никогда нельзя указывать, как относиться к тому, что делают авторы фильмов. По мнению Паттинсона, подобные мемы лишь больше привязывают людей к кино и заставляют пересматривать полюбившиеся проекты. Такой юмор нравится ему, ведь ещё в школе актёр любил пародировать реплики из разных картин.

Вы никогда не сможете указывать зрителям, как им следует относиться к тому, что вы делаете. Но можете дать им что-то, к чему они смогут привязаться, чем сильнее они привязаны к фильму, тем чаще они будут его пересматривать. Когда я был моложе и начал ходить в кино, помню, если выходил какой-нибудь крупный фильм, все в школе запоминали отдельные реплики и пародировали их. Мне казалось, что это полностью исчезло из культуры на долгие годы, а потом я понял, что такие пародии заменили мемы — мне это, кстати, очень нравится.

Мемы с Робертом Паттинсоном из «Одиссеи» стали особенно популярными после показа картины в Гонконге. Так, в одном из кинотеатров сработала пожарная сигнализация, из-за чего всем зрителям пришлось покинуть зал — как раз под грозную фразу персонажа Антиноя из фильма. Кроме того, мемы с Паттинсоном также появились после показа трейлера предстоящей картины «Прайм-тайм».