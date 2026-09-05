Продажи The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3» достигли 1 млн копий за два дня

Студия Rebel Wolves раскрыла информацию о продажах The Blood of Dawnwalker — RPG про вампиров от автора «Ведьмака 3: Дикая Охота». Количество проданных копий игры достигло 1 млн.

Фото: Rebel Wolves

Такого результата проект добился спустя два дня с момента выхода — релиз состоялся 3 сентября. Авторы The Blood of Dawnwalker поблагодарили геймеров за такой интерес к их игре и за поддержку.

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The Blood of Dawnwalker доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект представляет собой экшен в фэнтезийном мире XIV века, события которого разворачиваются в регионе Сангорская дoлина. Игра рассказывает, как территорию захватили кровожадные вампиры, которые в обмен на безопасность удерживают власть в регионе и держат в плену семью главного героя Коэна. Протагонисту даётся 30 суток, чтобы одолеть противников и спасти своих близких — днём он обычный человек, а ночью — вампир со сверхъестественными способностями.