17 сентября стартует 29-й сезон мультсериала «Южный парк». В продолжении остросоциального шоу главными героями вновь выступят подростки Кайл, Стэн, Кенни и Эрик Картман. В каждой серии будет рассказана отдельная история, которая высмеивает актуальные темы в политики и повседневной жизни. В первом эпизоде герои будут заниматься троллингом в соцсетях и случайно отправят сообщение не тому человеку — в итоге они окажутся на отдалённом острове.

В новый сезон войдут шесть эпизодов — они будут выходить раз в две недели на американском телеканале Comedy Central, а на следующий день станут доступны на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода состоится 26 ноября.

Расписание выхода 29-го сезона мультсериала «Южный парк»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 17 сентября 2-я серия 1 октября 3-я серия 15 октября 4-я серия 29 октября 5-я серия 12 ноября 6-я серия 26 ноября