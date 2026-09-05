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Сериал Южный парк, 29 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 29-го сезона мультсериала «Южный парк»
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17 сентября стартует 29-й сезон мультсериала «Южный парк». В продолжении остросоциального шоу главными героями вновь выступят подростки Кайл, Стэн, Кенни и Эрик Картман. В каждой серии будет рассказана отдельная история, которая высмеивает актуальные темы в политики и повседневной жизни. В первом эпизоде герои будут заниматься троллингом в соцсетях и случайно отправят сообщение не тому человеку — в итоге они окажутся на отдалённом острове.

В новый сезон войдут шесть эпизодов — они будут выходить раз в две недели на американском телеканале Comedy Central, а на следующий день станут доступны на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода состоится 26 ноября.

Расписание выхода 29-го сезона мультсериала «Южный парк»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 сентября
2-я серия1 октября
3-я серия15 октября
4-я серия29 октября
5-я серия12 ноября
6-я серия26 ноября
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