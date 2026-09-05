Расписание выхода 29-го сезона мультсериала «Южный парк»
17 сентября стартует 29-й сезон мультсериала «Южный парк». В продолжении остросоциального шоу главными героями вновь выступят подростки Кайл, Стэн, Кенни и Эрик Картман. В каждой серии будет рассказана отдельная история, которая высмеивает актуальные темы в политики и повседневной жизни. В первом эпизоде герои будут заниматься троллингом в соцсетях и случайно отправят сообщение не тому человеку — в итоге они окажутся на отдалённом острове.
В новый сезон войдут шесть эпизодов — они будут выходить раз в две недели на американском телеканале Comedy Central, а на следующий день станут доступны на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительного эпизода состоится 26 ноября.
Расписание выхода 29-го сезона мультсериала «Южный парк»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 сентября
|2-я серия
|1 октября
|3-я серия
|15 октября
|4-я серия
|29 октября
|5-я серия
|12 ноября
|6-я серия
|26 ноября