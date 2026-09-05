15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit обыграла Team Falcons и вышла в финал BLAST Open Porto 2026 по CS 2

Team Spirit обыграла Team Falcons и вышла в финал BLAST Open Porto 2026 по CS 2
Комментарии

Team Spirit одолела Team Falcons со счётом 2:0 в полуфинале BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 13:8 на Nuke и 13:11 на Ancient.

CS 2. BLAST Open Fall 2026 . 1/2 финала
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Team Falcons

На Nuke Spirit доминировала за КТ — 11 раундов подряд в первой половине. Ancient получился плотнее, но Spirit удержала преимущество. Дмитрий sh1ro Соколов стал лучшим игроком серии — 33 фрага при 23 смертях и рейтинг 1,21. Все пять игроков Spirit закончили с рейтингом 1,00 и выше.

Со стороны Falcons только Илья m0NESY Осипов показал положительный результат — 39-29 и рейтинг 1,28. Никола NiKo Ковач (0,81) и Финн karrigan Андерсен (0,78) не смогли поддержать снайпера.

Spirit не потеряла ни одной карты на турнире — восемь побед из восьми. В финале команда сыграет с победителем пары Team Vitality — MOUZ. Falcons покидает турнир на третьем-четвёртом местах.

Материалы по теме
«Это лишнее давление». Sh1ro — о целях Team Spirit и погоне за G