MOUZ выбила Team Vitality и вышла в финал BLAST Open Porto 2026 на Team Spirit

MOUZ обыграла Team Vitality со счётом 2:0 в полуфинале BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 13:11 на Dust2 и 13:7 на Mirage. «Мышки» сыграют со Spirit в финале турнира.

Лотан Spinx Гилади провёл серию на высочайшем уровне — 40 фрагов при 28 смертях и рейтинг 1,61. Адриан xelex Винце поддержал с K/D 39-29 (1,42). Со стороны Vitality только Матье ZywOo Эрбо (1,30) и Робин ropz Коль (1,13) показали положительный рейтинг. Капитан Дэн apEX Мадеклер (0,68) и Юстинас jL Лекавичюс (0,59) провалили обе карты.

Для Spirit финал против MOUZ станет матчем-реваншем — ранее «мышки» обыграли «драконов» в финале BLAST Bounty 2026 Season 2. На текущем турнире Spirit не потеряла ни одной карты — восемь побед из восьми.