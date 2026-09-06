Определились все 16 участников Valorant Champions 2026

Определились все 16 команд, которые выступят на Valorant Champions 2026 в Шанхае.

Это последний чемпионат мира в эпоху франчайзинга — со следующего сезона Riot Games изменит формат лиг и перейдёт на систему с открытыми квалификациями.

Список участников по регионам:

Европа: Team Vitality, Karmine Corp, FUT Esports, G2 Esports;

Америка: 100 Thieves, LOUD, NRG, Team Liquid;

Тихоокеанский регион: T1, Paper Rex, NS RedForce, Global Esports;

Китай: TYLOO, JD Gaming, EDward Gaming, XLG Esports.

Впервые в истории серии Champions турнир пропустит британская организация Fnatic, которая не смогла отобраться через региональную лигу. Для китайских коллективов TYLOO и JD Gaming предстоящий чемпионат станет дебютом на международной арене. Статус действующего чемпиона мира будет защищать североамериканский состав NRG.

Valorant Champions 2026 пройдёт с 24 сентября по 18 октября. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 2,25 млн. Большинство матчей примет Jing’an Sports Centre, а решающие встречи пройдут на Mercedes-Benz Arena, вмещающей до 18 тыс. зрителей.