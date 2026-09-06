Стартовал сериал «Повесть о двух городах» со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном

6 сентября состоялась премьера мини-сериала «Повесть о двух городах». Первый эпизод из четырёх уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе MGM+.

Видео доступно на YouTube-канале MGM+. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Шоу представляет собой экранизацию одноимённого романа британского писателя Чарльза Диккенса. Сюжет сериала разворачивается накануне Великой французской революции. Главными героями выступают адвокат и аристократ, жизнь которых тесно связана с молодой дочкой банкира.

Главную роль в «Повести о двух городах» сыграл звезда «Игры престолов» Кит Харингтон. В сериале также снялись Миррен Мак («Мисс Остин»), Франсуа Сивиль («Разбитые сердца»), Роксана Дюран («Белая лента») и другие актёры. Режиссёром выступил Ричард Кларк («Доктор Кто»).