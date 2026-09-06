«Одна из лучших ролей Роберта Паттинсона»: первые критики хвалят триллер «Прайм-тайм»

5 сентября на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Прайм-тайм» — триллера с Робертом Паттинсоном («Одиссея») в главной роли. Первые критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 94% свежести.

Большинство обозревателей хвалят картину за интересную демонстрацию создания скандального телешоу. Отдельно критики отмечают выдающуюся работу Роберта Паттинсона, которому удалось продемонстрировать одну из лучших ролей в своей карьере. Ругают проект за слабое развитие главного героя и отсутствие глубины в сюжете.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Прайм-тайм»:

Возможно, ключевой момент заключается в том, что Роберт Паттинсон никогда не просит нас сочувствовать его персонажу. На самом деле он, кажется, рад тому, что мы его ненавидим. Тем не менее, наблюдать за ним — одно удовольствие. Это лучшая роль на сегодняшний день от самого интригующего актёра своего поколения.

Я много лет восхищался Паттинсоном, но ничто не могло подготовить меня к его образу в роли Хансена. Это потрясающая демонстрация актёрского диапазона, и, посмотрев фильм, невозможно представить, чтобы кто-либо другой из его поколения смог сыграть эту роль.

Режиссёр Ланс Оппенгейм, дебютировавший в полнометражном кино после двух документальных фильмов, с большим удовольствием исследует стечение обстоятельств, которые привели к созданию популярного шоу