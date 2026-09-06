«Цивилизация 7» получит крупный апдейт с современной эпохой и дополнение с космосом

Студия Firaxis анонсировала крупное обновление для стратегии «Цивилизация 7». Апдейт под названием Arc of Tomorrow выйдет в 2027 году.

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier's Civilization. Права на видео принадлежат Firaxis.

Главной особенностью патча станет расширение длительности игровой сессии. Так, в игре появится четвёртая эпоха, действие которой будет происходить с 1950 по 2050 год. Пользователей ждут новые механики, связанные с современным миром, а также более развитое вооружение. В «Цивилизации 7» также появятся танки, атомные подлодки и боевые самолёты. Кроме того, геймеры смогут устраивать шпионаж в других странах и предлагать соглашения о разоружении.

Фото: Firaxis

Вместе с выходом апдейта в стратегии появятся новые лидеры и цивилизации, которые связаны с атомной эпохой. Разработчики показали одного из будущих персонажей — индийского политика Махатму Ганди. Закрытое тестирование обновления пройдёт до конца 2026 года. До выхода Arc of Tomorrow авторы игры выпустят апдейт 1.5.0, который добавит реалистичную карту Земли. В проекте также оптимизируют загрузку локаций.

Фото: Firaxis

В честь 35-летия серии Sid Meier’s Civilization разработчики также анонсировали платное дополнение для «Цивилизации 7» под названием «Восход Земли». Расширение полностью посвящено исследованию космоса и позво