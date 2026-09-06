15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Атмосферные кадры фильма «Жена игрока» про Фёдора Достоевского

Атмосферные кадры фильма «Жена игрока» про Фёдора Достоевского
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter представило атмосферные кадры фильма «Жена игрока». На них показаны Джонни Флинн («Рипли») и Эйми Лу Вуд («Белый лотос»), которые воплотили на экране писателя Фёдора Достоевского и его супругу Анну.

Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance

Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance

Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance

Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance

Предстоящая картина выступит экранизацией книги Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского». Главная героиня картины — Анна Сниткина, которая помогает своему мужу писателю справиться с тяжёлой зависимостью от азартных игр во время поездки в Европу. Она также стала первой женщиной-издателем в истории русской литературы.

Дата выхода «Жены игрока» пока неизвестна. В ленте также сыграли Кристиан Фридель («Зоны интересов»), Вики Крипс («Призрачная нить»), Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек») и другие актёры. Режиссёром выступила Малгожата Шумовская («Лицо»).

О другом популярном фильме: