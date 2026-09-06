Атмосферные кадры фильма «Жена игрока» про Фёдора Достоевского

Издание The Hollywood Reporter представило атмосферные кадры фильма «Жена игрока». На них показаны Джонни Флинн («Рипли») и Эйми Лу Вуд («Белый лотос»), которые воплотили на экране писателя Фёдора Достоевского и его супругу Анну.
Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance
Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance
Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance
Фото: The Hollywood Reporter/CAA Media Finance
Предстоящая картина выступит экранизацией книги Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского». Главная героиня картины — Анна Сниткина, которая помогает своему мужу писателю справиться с тяжёлой зависимостью от азартных игр во время поездки в Европу. Она также стала первой женщиной-издателем в истории русской литературы.
Дата выхода «Жены игрока» пока неизвестна. В ленте также сыграли Кристиан Фридель («Зоны интересов»), Вики Крипс («Призрачная нить»), Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек») и другие актёры. Режиссёром выступила Малгожата Шумовская («Лицо»).