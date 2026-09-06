Экшен Mortal Shell 2 получил крупный апдейт с адаптивной сложностью

Студия Cold Symmetry сообщила о выходе первого крупного обновления для экшена Mortal Shell 2. Апдейт уже доступен для скачивания на ПК, PS5 и Xbox Series.

Главной особенностью патча стало добавление функции адаптивной сложности. По словам разработчиков, новая настройка появилась в качестве эксперимента — она позволяет менять силу противников в зависимости от навыков пользователей. Если геймеры будет слишком часто проигрывать, то враги станут слабее, и наоборот.

Авторы Mortal Shell 2 также рассказали, что в вышедшем обновлении поправили баланс, из-за чего последовательные парирования с использованием Бесконечной печати теперь можно проводить гораздо чаще. Кроме того, разработчики исправили баги и ошибки, в том числе связанные с работой игры на PS5.

Релиз Mortal Shell 2 состоялся 20 августа. Проект представляет собой продолжение брутального экшена, события которого разворачиваются в мире тёмного фэнтези. По сюжету главному герою необходимо взять на себя роль Предвестника — существа, которое стремится вернуть Ову из рук стражей. Геймеры берут на себя роль воинов-оболочек, каждая из которых обладает собственным стилем боя, способностями и скрытыми воспоминаниями.