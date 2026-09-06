«Насладился фильмом второй раз»: Хидео Кодзима — о хорроре «Закулисье реальности»

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима вновь поделился своим мнением насчёт хоррора «Закулисье реальности». Геймдизайнер посмотрел фильм в кинотеатре уже второй раз и опубликовал впечатления на странице в соцсети Х.

По словам разработчика, теперь он смог по-настоящему насладиться повторным просмотром картины. Он отметил, что автор ленты смог отразить эпоху 1990-х годов с помощью однообразных офисных пространств, которые напоминают «мёртвые» торговые центры. Кодзима также рассказал, что на сеансе присутствовали дети — они пугались и одновременно восторгались происходящим на экране.

Я во второй раз посмотрел «Закулисье реальности» в кинотеатре. При пересмотре мой мозг смог угнаться за тем, что я уже видел, так что я мог не торопиться и по-настоящему насладиться фильмом. Хотя в нём нет политического подтекста 1990-х годов, эпоха отражена в фильме оригинальными способами: с помощью однообразных офисных пространств и коммерческих объектов, напоминающие мёртвые торговые центры. Было заметно много родителей с маленькими детьми. После сеанса я услышал, как маленькая девочка сказала своему отцу: «Было страшно. Я, наверное, сегодня не смогу уснуть». В другой семье маленький мальчик засыпал отца вопросами: «Пространства в фильме такие огромные. Как они их сделали? Это же обязательно компьютерная графика, да?» Когда отец не ответил, я чуть не наклонился и не сказал: «Всё это декорации», но удержался. Когда он вырастет, он сам узнает правду. Важно вдохновляться, задавать вопросы и чувствовать что-то странное. Именно таким фильмом стало «Закулисье реальности».

«Закулисье реальности» представляет