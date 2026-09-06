«Взросление было тяжёлым»: звезда «Терминатора 2» Эдвард Ферлонг — о съёмках в боевике

Издание People взяло интервью у актёра Эдварда Ферлонга, известного по роли Джона Конора в фильме «Терминатор 2: Судный день». Он рассказал о влиянии культового боевика на его жизнь.

По словам артиста, из-за пристального внимания со стороны общества взросление у него было тяжёлым. Ферлонг отметил, что в детстве у него не получалось быть простым человеком, ведь от него требовалось постоянно быть в центре внимания. При этом он заявил, что ему повезло заниматься любимой профессией на протяжении многих лет.

Взросление под пристальным вниманием общественности — это очень тяжело. Даже во взрослом возрасте непросто справляться со славой, а в детстве не получается просто быть человеком и совершать ошибки, когда на тебя направлен свет софитов. Актёрская игра оказалась для меня очень терапевтическим занятием, ведь меня просто очень к ней тянуло. Мне повезло, что большую часть своей жизни я мог заниматься тем, что действительно люблю.

Роль Джона Конора в «Терминаторе 2» стала первой крупной актёрской работой Эдварда Ферлонга. Он также рассказал, что очень благодарен режиссёру Джеймсу Кэмерону, ведь постановщик позволял ему чувствовать себя в безопасности во время съёмок боевика.