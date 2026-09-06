«Смешно и трогательно»: критики хвалят комедию «Дикая лошадь» от автора «Трёх билбордов»

На Венецианском кинофестивале состоялся показ фильма «Дикая лошадь» — комедийного триллера от режиссёра Мартина Макдоны, автора знаменитых картин «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина». Некоторые критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести.

Проект хвалят за остроумный юмор, который отлично сочетается с трогательными сценами: режиссёр не изменяет своему стилю, предлагая зрителям смесь триллера и мелодрамы. Отдельно обозреватели отмечают актёрские работы исполнителей главных ролей Сэма Рокуэлла и Джона Малковича, на химии которых держится весь фильм. Ругают картину за скучный сюжет и отсутствие интересного развития у персонажей.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Дикая лошадь»:

«Дикая лошадь» — это сложный и прекрасный фильм, который заставит зрителей смеяться, плакать и развлекаться, показывая, что быть человеком — значит просто жить одним днём, пока не истечёт время. Картина также подарит феноменальные актёрские работы Джона Малковича и Сэма Рокуэлла.

Сценарий, написанный без малейшего стремления к политкорректности, представляет собой мрачное, но в то же время зловеще-смешное исследование характеров. «Дикая лошадь» — это невероятно