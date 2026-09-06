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Сериал Медленные лошади, 6 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода шестого сезона «Медленных лошадей» с Гари Олдманом
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16 сентября стартует шестой сезон сериала «Медленные лошади». Шпионское шоу основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Там он сталкивается с эксцентричным главой Джексоном Лэмбом. Главную роль исполнил Гари Олдман («Тёмные времена»).

В продолжение войдут шесть эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе AppleTV. Премьера заключительной серии шестого сезона состоится 21 октября.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Медленные лошади»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 сентября
2-я серия23 сентября
3-я серия30 сентября
4-я серия7 октября
5-я серия14 октября
6-я серия21 октября
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