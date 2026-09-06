Расписание выхода шестого сезона «Медленных лошадей» с Гари Олдманом

16 сентября стартует шестой сезон сериала «Медленные лошади». Шпионское шоу основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Там он сталкивается с эксцентричным главой Джексоном Лэмбом. Главную роль исполнил Гари Олдман («Тёмные времена»).

В продолжение войдут шесть эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе AppleTV. Премьера заключительной серии шестого сезона состоится 21 октября.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Медленные лошади»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 16 сентября 2-я серия 23 сентября 3-я серия 30 сентября 4-я серия 7 октября 5-я серия 14 октября 6-я серия 21 октября