Расписание выхода шестого сезона «Медленных лошадей» с Гари Олдманом
16 сентября стартует шестой сезон сериала «Медленные лошади». Шпионское шоу основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Там он сталкивается с эксцентричным главой Джексоном Лэмбом. Главную роль исполнил Гари Олдман («Тёмные времена»).
В продолжение войдут шесть эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе AppleTV. Премьера заключительной серии шестого сезона состоится 21 октября.
Расписание выхода шестого сезона сериала «Медленные лошади»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 сентября
|2-я серия
|23 сентября
|3-я серия
|30 сентября
|4-я серия
|7 октября
|5-я серия
|14 октября
|6-я серия
|21 октября