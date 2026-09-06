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«Надеюсь, он понравится фанатам»: режиссёр Майкл Саронски — о фильме по Death Stranding

«Надеюсь, он понравится фанатам»: режиссёр Майкл Саронски — о фильме по Death Stranding
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Академия BAFTA взяла интервью у режиссёра Майкла Саронски («Смерть Робин Гуда»). Он рассказал о работе над предстоящим фильмом по видеоигровой серии Death Stranding.

По словам постановщика, авторы будущей картины уже в октябре отправятся на поиски локаций для съёмок проекта. Саронски отметил, что постоянно работает над сценарием и очень доволен им, — он надеется, что фанатам игры понравится лента.

Я очень доволен сценарием, и я постоянно работаю над ним, но в каком-то смысле он никогда не будет завершённым. Думаю, что результат получится достойным, хотя я очень волнуюсь. Надеюсь, фанатам игры понравится фильм. Он станет самостоятельным и эмоциональным приключением во вселенной игры.

Дата выхода фильма по Death Stranding пока неизвестна, как и детали сюжета. Созданием картины занимается студия А24, известная по выпуску лент «Закулисье реальности» и «Вот это драма!». Ранее исполнитель главной роли в оригинальных играх Норман Ридус говорил, что хотел бы воплотить на экране Сэма в будущем фильме.

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