Кейн Парсонс снимет продолжение хоррора «Закулисье реальности» — СМИ

Издание Dread Central сообщило, что в работу запущено продолжение нашумевшего фильма ужасов «Закулисье реальности». По данным СМИ, режиссёр Кейн Парсонс вернётся в качестве постановщика — он уже подписал контракт.

Официально студия А24 пока не анонсировала вторую часть хоррора. При этом в издании отметили, что о создании сиквела объявят в ближайшее время. Работа над продолжением неудивительна, учитывая успех картины: она собрала более $ 394 млн при скромном бюджете в $ 10 млн.

«Закулисье реальности» — это адаптация знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.