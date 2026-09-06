«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 1,6 млрд — это второй самый кассовый фильм Universal

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана продолжает достигать новых рекордов в прокате. Общие сборы картины по всему миру уже составляют $ 1,6 млрд по итогам восьмых выходных.

Таким образом, лента стала вторым самым кассовым фильмом кинокомпании Universal Pictures — лидером остаётся «Мир Юрского периода» 2015 года ($ 1,671 млрд). Ранее «Одиссея» установила рекорд по сборам среди картин со взрослым рейтингом, обогнав «Дэдпула и Росомаху». Несмотря на конкуренцию с крупным блокбастером «Человек-паук: Новый день», эпический проект Кристофера Нолана всё ещё удерживает зрительское внимание в кинотеатрах.

«Одиссея» рассказывает историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.