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«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 1,6 млрд — это второй самый кассовый фильм Universal

«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 1,6 млрд — это второй самый кассовый фильм Universal
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Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана продолжает достигать новых рекордов в прокате. Общие сборы картины по всему миру уже составляют $ 1,6 млрд по итогам восьмых выходных.

Таким образом, лента стала вторым самым кассовым фильмом кинокомпании Universal Pictures — лидером остаётся «Мир Юрского периода» 2015 года ($ 1,671 млрд). Ранее «Одиссея» установила рекорд по сборам среди картин со взрослым рейтингом, обогнав «Дэдпула и Росомаху». Несмотря на конкуренцию с крупным блокбастером «Человек-паук: Новый день», эпический проект Кристофера Нолана всё ещё удерживает зрительское внимание в кинотеатрах.

«Одиссея» рассказывает историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Каким получился фильм «Одиссея»:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
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