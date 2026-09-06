Сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли $ 2,4 млрд

По итогам шестого уикенда сборы фильма «Человек-паук: Новый день» в мировом прокате достигли $ 2,4 млрд. При этом супергеройский проект внезапно уступил лидерство в чартах картине «Одиссея» Кристофера Нолана.

«Новый день» стал третьим фильмом в истории, достигшим такой внушительной кассы. Лидерами по сборам в мировом прокате пока остаются ленты «Аватар» ($ 2,92 млрд) и «Мстители: Финал» ($ 2,79 млрд). Не исключено, что новая картина про Человека-паука станет самым кассовым проектом киновселенной Marvel.

Действие фильма «Человек-паук: Новый день» разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.