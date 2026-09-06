«Радикально отличается от первой части»: Роберт Паттинсон — о фильме «Бэтмен 2»

Портал MYmovies взял интервью у знаменитого актёра Роберта Паттинсона («Одиссея»). Он рассказал о работе над фильмом «Бэтмен 2».

По словам артиста, предстоящая картина будет значительно отличаться от первой части в плане сюжета. Паттинсон отметил, что авторы радикально переработали образ супергероя Бэтмена и покажут другую сторону персонажа.

Этот фильм получится потрясающим. Мэтт Ривз написал довольно радикальный сценарий, и здорово, что Warner Bros и DC поддерживают его. Получилась сильная переработка образа Бэтмена.

«Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Режиссёром вновь выступит постановщик оригинала Мэтт Ривз. Помимо Роберта Паттинсона, в ленте также снимутся Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал») и Себастиан Стэн («Первый мститель: Противостояние»). Съёмки проекта уже идут.